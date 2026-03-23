女優の北川景子（39）が23日、都内で行われたキッコーマンの新CM発表会に出席した。同社のCMに初出演した北川。17歳の時から20年以上毎日豆乳を飲んでいるといい「最近は、ジムの先生から“プロテインの粉と混ぜて飲むのがいいよ”ってお勧めしていただいて。4、5年は毎朝プロテインを豆乳で飲むっていうのが、日課になっています」と語った。家庭料理にも豆乳が大活躍しているようで「一番多いのは豆乳鍋。あとは、子供たち