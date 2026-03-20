¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/03/20¡Û¤·¤Þ¤Í¤Ã¤È¡ÊNHK¾¾¹¾ÊüÁ÷¶É¡Ë¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬¡¢3·î18Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤ÎÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×ËÌÀî·Ê»Ò¤é¹ë²Ú¥­¥ã¥¹¥È¡ÖÃ£É®¡×Ä¾É®ÈþÊ¸»ú¢¡ËÌÀî·Ê»Ò¡õÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢Ä¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¸ø³«