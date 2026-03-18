俳優・北川景子（３９）が１８日、都内で主演映画「未来」（５月８日公開）の完成披露上映会に主演の黒島結菜（２９）、松坂桃李（３７）、原作者の湊かなえ氏らと登壇した。複雑な過去を抱えながらも子どもたちに寄り添う教師の物語。北川は衝撃的な秘密を抱え、世の中と距離を置く母親役を演じた。主人公が２０年後の私に手紙を書いたことにちなみ、自身の２０年前に手紙を書くとしたらとの問いに「２０年前といっても、もう