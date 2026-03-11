みんなの銀行 CXOオフィスの市原です（広報を担当しています）。前回のステーブルコイン後編（連載＃3）では、日本におけるステーブルコインの法規制について学びました。「電子決済手段」という新しい定義が生まれ、銀行や資金移動業者が発行する「安心・安全なステーブルコイン」の土台がようやく整った、というお話でした。前回の最後、私はAI先生に期待を込めてこう言いました。「道具が揃ったということは……次は、それを使