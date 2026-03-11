¶ä¹Ô¿¶¹þ¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ëÆü¡£¤ª¶â¤Î¡ÖËà»¤¡×¤¬¾Ã¤¨¤¿Àè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³× ¡ô4 ·èºÑ¡¦Á÷¶âÊÔ ¡½¡½ ¤ª¶â¤Î¡ÖÁ÷¤êÊý¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¡¢ÍÂ¶â¤ò¡Ö°Õ»Ö¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë
¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô CXO¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î»Ô¸¶¤Ç¤¹¡Ê¹Êó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
Á°²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¸åÊÔ¡ÊÏ¢ºÜ¡ô3¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ÎË¡µ¬À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅÅ»Ò·èºÑ¼êÃÊ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÄêµÁ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¶ä¹Ô¤ä»ñ¶â°ÜÆ°¶È¼Ô¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡×¤ÎÅÚÂæ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯À°¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
Á°²ó¤ÎºÇ¸å¡¢»ä¤ÏAIÀèÀ¸¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆ»¶ñ¤¬Â·¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡Ä¼¡¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡©¡×
¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëAIÀèÀ¸¤ÎÅú¤¨¡£¤½¤ì¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ª¶â¤Î¡ØÁ÷¤êÊý¡Ù¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡ÖÍÂ¶â¤ò¡Ø°Õ»Ö¡Ù¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¶ä¹Ô°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀµÄ¾¤Ê¡ÖËÜ²»¡×¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤¦¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡È°ÂÁ´¤Ê¡ÖÈ¢¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â·ë¶É¡¢º£»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë·èºÑ¥¢¥×¥ê¤ä¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤¬¾¯¤·ÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡©¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÇÁ÷¶â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡ÖÁ÷¤êÊý¡×¤ò¤É¤¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡©¡É
¤³¤Î¾¯¤·Îä¤á¤¿µ¿Ìä¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢Web3¤ÎÀìÌç²È¡¢AIÀèÀ¸¤Î¤È¤³¤í¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÍÂ¶â»Ä¹â¤È¤¤¤¦¡ÖÀÅ»ß¤·¤¿¿ô»ú¡×¤Î³µÇ°¤òº¬Äì¤«¤éÊ¤¤¹¡¢¾×·â¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¤Ë¡Ä¡Ä¡£
1¾Ï¡Ú¿¼·¡¤ê¡Û¡§¶ä¹Ô°÷¤È¤·¤Æ¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¡¢´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤¢¤ë¡ÖËà»¤¡×¤ÎÀµÂÎ
À¸ÅÌ¡Ê¹Êó »Ô¸¶¡Ë¡§AIÀèÀ¸¡ª¡¡¤¤¤è¤¤¤èº£²ó¤«¤éËÜÊÔ¤Ç¤¹¤Í¡£Á°²óÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¤ª¶â¤Î¡ØÁ÷¤êÊý¡Ù¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡¢¤¹¤´¤¯³Ê¹¥¤¤¤¤¶Á¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢º£¤Î¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¤ä¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â½½Ê¬ÊØÍø¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡ÖÁ÷¤êÊý¡×¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
AIÀèÀ¸¡ÊWeb3.0³«È¯¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥À¡¼ ½ÂÃ«¡Ë¡§¼Â¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬º£¡ÖÊØÍø¤À¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÁ÷¶â¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢¶âÍ»¶È³¦Á´ÂÎ¤¬Êú¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÊÉ¡×¤¬´ö½Å¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤â¹ñºÝ¶âÍ»¤Ë¤ª¤±¤ëÁ÷¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¤¤«¤ËÊ£»¨¤«¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
¶ä¹Ô¼ÂÌ³¤Î¸½¾ì¤Ë¤¢¤ë¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¡ÖËà»¤¡Ê¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×
À¸ÅÌ¡§¤Ï¤¤¡¢¤¢¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÁÔÀä¤Ê¼êÂ³¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤«¤é³¤³°¤ØÁ÷¤ëºÝ¡¢Ê£¿ô¤Î¡ÖÃæ·Ñ¶ä¹Ô¡×¤ò·ÐÍ³¤·¡¢¼õ¼è¿ÍÌ¾¤Î°ìÊ¸»ú¤ÎÁê°ã¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¤Î¥¹¥Ú¥ë¥ß¥¹¤Ê¤É¡Ë¤ÇÃå¶âÉÔÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢»ñ¶â¤¬ÂÚÎ±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¡¢¶ä¹Ô°÷¤¬¾È²ñ¤ä³ÎÇ§ºî¶È¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
AIÀèÀ¸¡§¤½¤Î¡Ö¥Ï¥é¥Ï¥é¡×¤ÎÀµÂÎ¤³¤½¤¬¡¢´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤¢¤ë¡ÖËà»¤¡Ê¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
º£¤ÎÁ÷¶â¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¶ä¹Ô¤¬º¿¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡Ö¥Ð¥±¥Ä¥ê¥ì¡¼¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥±¥Ä¡Ê¤ª¶â¡Ë¤òÅÏ¤¹¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎÁ÷¤ê¼ç¤ÏÃ¯¤«¡©¡¡Ãæ¿È¤ÏÀµ¤·¤¤¤«¡©¡¡È¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¥ê¥ì¡¼¤ò»ß¤á¤Æ³ÎÇ§ºî¶È¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï¥Þ¥Í¡¼¡¦¥í¡¼¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ê»ñ¶âÀö¾ô¡Ë¤Ê¤É¤òËÉ¤®¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¼Ò²ñ¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËË¡Åª¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸·³Ê¤Ê³ÎÇ§ºî¶È¤¬·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼ê¿ôÎÁ¤ò¹â¤¯¤·¡¢ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÆü¤«¤«¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¶ä¹Ô´Ö¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬»ß¤Þ¤ëÌë´Ö¤äÅÚÆü¤Ë¤Ï¥ê¥ì¡¼¼«ÂÎ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡ÖËà»¤¡×¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥±¥Ä¥ê¥ì¡¼¡×¤«¤é¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¹âÂ®Æ»Ï©¡×¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
À¸ÅÌ¡§¤½¤Î¥Ð¥±¥Ä¥ê¥ì¡¼¤ò»ß¤á¤ë¡Ö³ÎÇ§¥³¥¹¥È¡×¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í¼ê¤Ë¤è¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤äÉÔÈ÷¤Î¾È²ñ¤Ë¤«¤«¤ë¼ê´Ö¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÉÔÊØ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
AIÀèÀ¸¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¤½¤³¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¸åÊÔ¡ÊÏ¢ºÜ¡ô3¡Ë¤Î»öÎã¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡ÖP2P¡Ê¥Ô¥¢¥È¥¥¥Ô¥¢¡Ë¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Web3¤Ï¤³¤Î¥Ð¥±¥Ä¥ê¥ì¡¼¤ò¡¢Ãç²ð¼Ô¤ò²ð¤µ¤º¥Ç¡¼¥¿¤¬Ä¾ÀÜÁê¼ê¤ËÆÏ¤¯¡ÖP2P·¿¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¹âÂ®Æ»Ï©¡×¤Ø¤È¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¡Ö²ÁÃÍ¤Î¥Ç¡¼¥¿¡×¤¬¡¢Ã¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤º¡¢³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Ë»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÁö¤êÈ´¤±¤ë¡£
Ãç²ð¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤P2P¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ëà»¤¤¬¶Ë¤á¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¡£24»þ´Ö365Æü¡¢1±ß°Ê²¼¤Î¾¯³Û¤Ç¤â¡¢¶Ë¤á¤ÆÃ»»þ´Ö¤ÇÆÏ¤¯¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¤ª¶â¤Î¡ÖÁ÷¤êÊý¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¿¿¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÎÂè°ìÊâ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
2¾Ï¡Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¡Û¡§ÀÁµá½ñ¤ÈÆþ¶â¾Ã¹þ¤ò²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡ÖDVP·èºÑ¡×¤Î¾×·â
·ÐÍý¶ÈÌ³¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¡¢¡ÖÆþ¶â¾Ã¹þ¡×¤«¤é¤Î²òÊü
À¸ÅÌ¡§P2P¤ÇËà»¤¤¬¾Ã¤¨¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¡Ö¿¶¹þ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ®¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
AIÀèÀ¸¡§¤¤¤¨¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¿¿¤Î¼çÌò¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·Á¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÆ°¤¯¡ÖDVP¡×¤È¤¤¤¦·èºÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬À¤¤ÎÃæ¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¡×¤ò·ãÊÑ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§DVP¡Ä¡Ä¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÊÑ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
AIÀèÀ¸¡§Îã¤¨¤Ð¡¢´ë¶È¤Î¡Ö·ÐÍý¡×¤Î»Å»ö¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·îËö¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂçÎÌ¤ÎÀÁµá½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¡¢¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥ê¥¹¥È¤ò°ì¹Ô¤º¤ÄÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤É¤Î°Æ·ï¤ÎÆþ¶â¤«¡©¡×¤ÈÆÃÄê¤¹¤ëºî¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
À¸ÅÌ¡§¼êºî¶È¤Ë¤è¤ëËÄÂç¤Ê¡ÖÆþ¶â¾Ã¹þ¡Ê¤Ë¤å¤¦¤¤ó¤±¤·¤³¤ß¡Ë¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¶ä¹Ô°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Îºî¶È¤Î½Å¤µ¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¿¶¹þÌ¾µÁ¤¬¾¯¤·°ã¤¦¤À¤±¤ÇÆÃÄê¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¶â³Û¤¬1±ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤À¤±¤ÇÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÄÂç¤Ê»öÌ³¥³¥¹¥È¤È¤¤¤¦¡ÖËà»¤¡×¤¬ºÇ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÎ°è¤Ç¤¹¡£
AIÀèÀ¸¡§¤½¤ÎËà»¤¤òº¬ËÜ¤«¤é¾Ã¤·µî¤ëËâË¡¤¬¡¢DVP¡ÊDelivery Versus Payment¡§»ñ»º¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤È»ÙÊ§¤¤¤ÎÆ±»þ¼Â¹Ô¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÉÊÊª¤¬ÆÏ¤¯¡×¤Î¤È¡Ö¤ª¶â¤òÊ§¤¦¡×¤Î¤ÏÊÌ¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸å¤Ç¿Í´Ö¤¬ÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤ëºî¶È¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤âWeb3¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¥ë¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¡Ö¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Ö¥ë¥Þ¥Í¡¼¡×¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È¯Á÷¤È»ÙÊ§¤¤¤ÎÆó¤Ä¤ò¡ÖÉÔ²ÄÊ¬¤Ê°ì¤Ä¤Î½èÍý¡×¤È¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë´°·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§Æó¤Ä¤òÉÔ²ÄÊ¬¤Ê°ì¤Ä¤Î½èÍý¤Ë¡Ä¡Ä¡©
AIÀèÀ¸¡§¤Ï¤¤¡£¤³¤³¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¾ò·ïÉÕ¤»ÙÊ§¤¤¡Ê¥¨¥¹¥¯¥í¡¼µ¡Ç½¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉÊÊª¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª¶â¤ò¼«Æ°¤Ç²òÅà¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÉÊÊª¤Î¼õ¤±¼è¤ê¡×¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö»ÙÊ§¤¤¤Î´°Î»¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬DVP¤Î¿¿¿ñ¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£»ÙÊ§¤¤¤¬¡Ö¸åÆü¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼õ¤±¼è¤ê¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¼«Æ°´°Î»¡×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¡¢¤¢¤È¤Ç¿Í´Ö¤¬ÀÁµá½ñ¤ÈÆþ¶â¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª
AIÀèÀ¸¡§¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡ª¡¡ÈÑ»¨¤Ê¡ÖÆþ¶â¾Ã¹þ¡×¤È¤¤¤¦¶ÈÌ³¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡¢²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤¬°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Àµ¤·¤¤¾ò·ï¡Ê¼õ¤±¼è¤ê¡Ë¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¼«¤éÆ°¤¤¤Æ·èºÑ¤ò´°·ë¤µ¤»¤ë¡£
»öÌ³¥ß¥¹¤â¡¢Ì¤Ê§¤¤¤Î¿´ÇÛ¤â¡¢³ÎÇ§ÂÔ¤Á¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¤âÂçÉý¤Ëºï¸º¤µ¤ì¡¢²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§µ»½Ñ¤È¤·¤Æ¤ÎP2P¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹âÅÙ¤ÊDVP¤¬¡¢´Ö¤ËÃ¯¤Î¼ê¤â²ð¤µ¤º¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
AIÀèÀ¸¡§¤Ï¤¤¡£DVP¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èºÑ¤¬¡Ö»öÌ³ºî¶È¡×¤«¤é¡Ö¼«Æ°½èÍý¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢Web3¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â¤¿¤é¤¹ÇË²õÅª¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
3¾Ï¡Ú·ÐºÑ¤ÎºÇ¾®Ã±°Ì¡Û¡§0.1±ß¤¬¡Ö´¶¼Õ¤Î¤·¤ë¤·¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¤Î¿¿²Á
1±ß¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë100±ßÊ§¤¦¡ÖWeb2·ÐºÑ¡×¤Î¸Â³¦ÅÀ
AIÀèÀ¸¡§¤³¤³¤Þ¤Ç¡ÖÁ÷¤êÊý¤Î·Á¡ÊP2P¡Ë¡×¤ä¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡ÊDVP¡Ë¡×¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤Ï¡ÖÁ÷¤ëÎÌ¡×¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Á÷¤êÊý¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÐºÑ¤ÎºÇ¾®Ã±°Ì¤¹¤é¤â½ñ¤´¹¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡ÊÄ¶¾¯³Û·èºÑ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡Ä¡Ä¡£¾¯³Û¤Î»ÙÊ§¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¤Ç¤âAIÀèÀ¸¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢1±ß¤È¤«0.1±ß¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶ä¹Ô°÷¤È¤·¤Æ¤Î´¶³Ð¤À¤È¡¢1±ß¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¿ôÉ´±ß¤Î¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢·ÐºÑ¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
AIÀèÀ¸¡§¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡ÊWeb2¡Ë¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢1±ß°Ê²¼¤Î¾®¤µ¤Ê²ÁÃÍ¸ò´¹¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¼ê¿ôÎÁ¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡Ö¹¹ð¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ëÂå¤ï¤ê¤ËÌµÎÁ¤Ç»È¤¦¡×¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö·î³Û1,000±ß¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ»ÙÊ§¤¦¡×¤«¤Î¡¢¤Û¤ÜÆóÂò¤·¤«Áª¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£µ»ö¤ò°ì¤Ä¤À¤±ÆÉ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢·î³Û²ñ°÷¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÆÉ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÉÔ¼«Í³¤µ¡×¤Ï¤è¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â°ì¤Ä¤Î¡ÖËà»¤¡×¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
AIÀèÀ¸¡§±Ô¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Âè1¾Ï¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¡ÖP2P¤ÇÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×Web3¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤é¡¢Ãæ´Ö¥³¥¹¥È¤¬¶Ë¸Â¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö0.1±ß¡×¤È¤¤¤¦Ä¶¾¯³Û¤Ç¤â½Ö»þ¤ËÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ê¿ôÎÁ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢ÅÅµ¤¤Î¤è¤¦¤ËÉ¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±»ÙÊ§¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
AIÀèÀ¸¤ÎÊäÂ¡§
ÍøÍÑ¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾¯³Û¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¼ê¿ôÎÁ¡Ö¥¬¥¹Âå¡ÊGas Fee¡Ë¡×¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½èÍý¤¬¹âÂ®¤Ç³Ê°Â¤ÊºÇ¿·¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¶ä¹Ô¿¶¹þ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð°µÅÝÅª¤ËÄã¥³¥¹¥È¤Ç¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢0.1±ß¤ÎÎÏ
À¸ÅÌ¡§0.1±ßÃ±°Ì¤Ç»ÙÊ§¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
AIÀèÀ¸¡§Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤ò1¹ÔÆÉ¤à¤´¤È¤Ë¡¢0.1±ß¤¬ºî¼Ô¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àº»»¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÇÄó¶¡¤·¤¿¼«Ê¬¤ÎÊâ¿ô¥Ç¡¼¥¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢´ë¶È¤«¤é¡Ö1Êâ¤Ë¤Ä¤0.01±ß¡×¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¤Íè¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§1²ó¤Î¶â³Û¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³èÆ°¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯¤ÈËÄÂç¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
AIÀèÀ¸¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö³¹¤Î¥´¥ß¤ò°ì¤Ä½¦¤¦¤´¤È¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤é0.1±ß¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¶â¤òÆÏ¤±¤ë¥³¥¹¥È¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¡×¤«¤é¤È¡¢¸Ä¿Í¤ÎÁ±°Õ¡á¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ËÍê¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ²ó¤ê»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡Ä¡£P2P¤Ç¤ª¶â¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇºÙÊ¬²½¤Ç¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¾®¤µ¤ÊÁ±°Õ¡×¤ä¡Ö²ÁÃÍ¤ÎÇËÊÒ¡×¤Ë¡¢½é¤á¤ÆÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤¤¤Æ½Û´Ä¤·»Ï¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡ª
AIÀèÀ¸¡§¤¨¤¨¡£·ÐºÑ¤Î¶ù¡¹¤Ë¤¢¤ëºÙ¤¤·ì´É¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í·ÐºÑ¡Ë¤Ë¡¢½é¤á¤Æ·ì¤¬ÄÌ¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
Ëà»¤¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö´¶¼Õ¡×¤ä¡Ö¹×¸¥¡×¤ò¡¢0.1±ßÃ±°Ì¤Î³ê¤é¤«¤Ê½Å¤ß¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
4¾Ï¡Ú»þ´Ö¼´¤Î²òÊü¡Û¡§µëÎÁ¤Ï¡Ö·îÊ§¤¤¡×¤«¤é¡ÖÉÃÊ§¤¤¡×¤Ø¡£²ÁÃÍ¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°
¡Ö1¥õ·î¤Ë1²ó¡×¤È¤¤¤¦Web2¤ÎÀ©Ìó¤«¤é¤Î²òÊü
AIÀèÀ¸¡§Ëà»¤¤¬¾Ã¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¡Ö»þ´Ö¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶³Ð¤¹¤é¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡ÖµëÎÁ¤¬¡¢Æ¯¤¤¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢1ÉÃ¤´¤È¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
À¸ÅÌ¡§ÉÃÊ§¤¤!?¡¡1¥õ·îÂÔ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤âÀèÀ¸¡¢¶ä¹Ô°÷¤È¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤ªµëÎÁ¤Ï¡Ö·î¤Ë1²ó°Ê¾å¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿Æü¤ËÊ§¤¦¡×¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤ê¡ÊÄÂ¶â»ÙÊ§¤Î5¸¶Â§¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡1ÉÃ¤´¤È¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë¡Î§Åª¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
AIÀèÀ¸¡§¸½Ìò¤Î¶ä¹Ô°÷¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê»ØÅ¦¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯´ð½àË¡Âè24¾ò¤Ë¤Ï¡ÖÄÂ¶â»ÙÊ§¤Î5¸¶Â§¡×¤È¤¤¤¦¸·³Ê¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖËè·î1²ó°Ê¾å¡×¡Ö°ìÄê¤Î´üÆü¡×¤Ë»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÂ¶â»ÙÊ§¤Î5¸¶Â§¤È¤Ï¡©
Ï«Æ¯´ð½àË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÄÂ¶â¤Ï¡Ö¡ÄÌ²ß¤Ç¡¢¢Ä¾ÀÜÏ«Æ¯¼Ô¤Ë¡¢£Á´³Û¤ò¡¢¤Ëè·î1²ó°Ê¾å¡¢¥°ìÄê¤Î´üÆü¤òÄê¤á¤Æ¡×»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤Ç¤¹¡£2023Ç¯4·î¤Ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ§¤¤¡×¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é5¤Ä¤Î¸¶Â§¼«ÂÎ¤Ï¸½ºß¤â°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¥ê¥ó¥¯¡§Ï«Æ¯´ð½àË¡Âè24¾ò¡ÊÄÂ¶â¤Î»ÙÊ§¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¿¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Êhttps://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017g3r.html¡Ë
À¸ÅÌ¡§¤Ä¤Þ¤ê¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¡Ö1ÉÃ¤´¤È¤ËÁ÷¶â¡×¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¼Ò²ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤Þ¤À¡Ö·îÊ§¤¤¡×¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
AIÀèÀ¸¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£2023Ç¯4·î¤Ë¡ÖµëÍ¿¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ§¤¤¡×¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤À¶ä¹Ô¿¶¹þ¤ÎÂåÂØ¼êÃÊ¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤ª¶â¤¬¡ÖÉÃÃ±°Ì¡×¤ÇÎ®¤ì¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢½êÆÀÀÇ¤Î¸»ÀôÄ§¼ý¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î·×»»¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï1±ß°Ê²¼¤ÎÃ¼¿ô½èÍý¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö´ë¶È¤Î²ñ·×¼ÂÌ³¡×¤â¤¹¤Ù¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤·¤¤²ÝÂê¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¡ÖÉÃÊ§¤¤¡×¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇWeb3¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡Öµ»½ÑÅª¤ÊÅþÃ£ÅÀ¡×¡£º£¤Ï¡¢µ»½Ñ¤¬Àè¹Ô¤·¡¢¸å¤«¤éÀ©ÅÙ¤ä¼Ò²ñ¤ÎOS¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥§¡¼¥º¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥®¥°¥ï¡¼¥¯¡ÊÃ±È¯¤Î»Å»ö¡Ë¤ÎÂ¨»þÊó½·¤Ê¤É¡¢¡Ö»ÙÊ§¤¤¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¡×¤È¤¤¤¦Ëà»¤¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍøÊØÀ¤òÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤¦¡Ê¡áÂ¨»þÊ§¤¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡ËÎÎ°è¤«¤é¡¢¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¹©É×¤·¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤Ä¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
À¸ÅÌ¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¡Öµ»½ÑÅª¤Ë¤Ï²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¡ÊOS¡Ë¤ò¤É¤¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
AIÀèÀ¸¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£´ûÂ¸¤Î¶ä¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¤äº£¤Î¼Ò²ñ¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖËà»¤¡×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¥×¥í¥°¥é¥à²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿À©Ìó¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤ª¶â¤òÊ¸»úÄÌ¤ê¡Ö¿å¡×¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤ª¶â¤ò¡Ö¸Ç¤Þ¤ê¡×¤ÇÁ÷¤ë»þÂå¤«¤é¡¢¿å¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÎ®¤·Â³¤±¤ë¡×»þÂå¤Ø
AIÀèÀ¸¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¿¶¹þ¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ä»öÌ³½èÍý¤Î¥³¥¹¥È¡ÊËà»¤¡Ë¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö1¥õ·î¤Ë1²ó¡×¤È¤¤¤¦¸Ç¤Þ¤ê¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ½èÍý¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¥×¥í¥°¥é¥à²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ê¤é¡¢¤ª¶â¤òÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯Á÷¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡Ö²ÁÃÍ¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§¤À¤«¤é¡¢¡Ö1¥õ·î¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥Á½èÍý¤òÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
AIÀèÀ¸¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò³«¤¤¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¦¥©¥ì¥Ã¥È»Ä¹â¤¬¥Á¥ã¥ê¥ó¡¢¥Á¥ã¥ê¥ó¤È1ÉÃ¤´¤È¤ËÁý¤¨Â³¤±¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ÇÛÃ£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬²ÙÊª¤ò¸¼´Ø¤ËÃÖ¤¤¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Âè2¾Ï¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤¿DVP¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó½·¤¬³ÎÄê¤·¡¢Â¨ºÂ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡£
À¸ÅÌ¡§Æ¯¤¤¤¿½Ö´Ö¤ËÊó½·¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤Ê¤é¡¢1¥õ·îÀè¤Î¡ÖµëÎÁÆü¡×¤ò»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤ÆÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£À¸³è¤Î»ÅÊý¤¬º¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
AIÀèÀ¸¡§Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤ª¶â¤ò°ìÄê´ü´ÖÃù¤á¤Æ¤«¤é»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÀÅ»ß¤·¤¿´¶³Ð¤«¤é¡¢³èÆ°¤ÈÆ±»þ¤Ë¤ª¶â¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÅÅµ¤¤ä¿å¡×¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§Ëà»¤¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¶â¤¬»þ´Ö¤ÎÇû¤ê¤«¤é¤â²òÊü¤µ¤ì¤ë¡£P2P¤äDVP¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤¬¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡×¤ËÆ±´ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
AIÀèÀ¸¡§¤Ï¤¤¡£¤ª¶â¤¬¡Ö¸Ç¤Þ¤ê¡×¤È¤·¤ÆÆÏ¤¯»þÂå¤«¤é¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤ËÉ¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±¡ÖÎ®¤ìÂ³¤±¤ë¡×»þÂå¤Ø¡£¤³¤ì¤¬¡¢Web3¤¬¤â¤¿¤é¤¹»þ´Ö¼´¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
5¾Ï¡Ú¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¡Û¡§¤ª¶â¤Ï¡ÖÀÅ»ß¤·¤¿¿ô»ú¡×¤«¤é¡ÖÆ°¤¯°Õ»Ö¡×¤Ø
ÍÂ¶â»Ä¹â¤Ï¡Ö°Â¿´¤Î¥´¡¼¥ë¡×¤«¤é¡Ö³èÆ°¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤ØÊÑ¤ï¤ë
À¸ÅÌ¡§AIÀèÀ¸¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤Êµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¶ä¹Ô°÷¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤«¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤¤¤«¤ËÂ¿¤¯¤Î¡ØÍÂ¶â»Ä¹â¡Ù¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡×¤¬ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
AIÀèÀ¸¡§¶ä¹Ô¤ÎËÜ¶È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅöÁ³¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
À¸ÅÌ¡§¤Ç¤â¡¢AIÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ª¶â¤¬¤³¤ì¤Û¤É³ê¤é¤«¤Ë¡¢ºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤ÆÆ°¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö»Ä¹â¤È¤¤¤¦ÀÅ»ß¤·¤¿¿ô»ú¡×¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë°ÕÌ£¼«ÂÎ¤¬¡¢Çö¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
AIÀèÀ¸¡§ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¤¤Å¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¹þ¤á¤¿¡ÖÍÂ¶â¤ò¡Ø°Õ»Ö¡Ù¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤ÎËÜ¼Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ë¡Ö¤¤¤¯¤é¤¢¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦»Ä¹â¡ÊÀÅ»ß¤·¤¿¿ô»ú¡Ë¤¬¡¢¸Ä¿Í¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢°Â¿´¤Î¸»¤Ç¤¢¤ê¸Ä¿Í¤Î¿®Íê¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢¤ª¶â¤Ï¡Ö°ÂÁ´¤ËÃù¤á¤Æ¤ª¤¯Ãù¿åÃÓ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§Ãù¿åÃÓ¡Ä¡Ä¡£°ÂÁ´¤ËÃù¤á¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÌÜÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¸Ä¿Í¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤«¤é¡Ö¤É¤¦Æ°¤«¤·¤¿¤«¡×¤Ø
AIÀèÀ¸¡§¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ê½êÍ¡Ë¡×¤«¤é¡¢¡Ö¤½¤Î¤ª¶â¤ò¤É¤¦Æ°¤«¤·¤¿¤«¡Ê¹ÔÆ°¤Î²Ä»ë²½¡Ë¡×¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§¤ª¶â¤ò¡Ö¤É¤¦Æ°¤«¤·¤¿¤«¡×¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
AIÀèÀ¸¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢º£¤Î¶ä¹Ô¿¶¹þ¤Ç¤Ï¡ÖÃ¯¤¬Ã¯¤Ë¤¤¤¯¤éÁ÷¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦µÏ¿¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤ÈËÜ¿Í°Ê³°¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÆ°¤ò±þ±ç¡Ê´óÉÕ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤Î¿Í¤Î¡Ö¿®Íê¡×¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
À¸ÅÌ¡§³Î¤«¤Ë¡¢±þ±ç¤ä´óÉÕ¤Ï¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤Á±°Õ¡×¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
AIÀèÀ¸¡§¤Ç¤âWeb3¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö±þ±ç¤ÎµÏ¿¡×¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤âÃÏ°è¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤Î¿Í¤Î¿·¤·¤¤¿®Íê¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡Ä¡£¤ª¶â¤ò¡ÖÃù¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¡×¤è¤ê¤â¡¢¤ª¶â¤ò¡Ö°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤ÎÊý¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¡Ä¡Ä¡£
AIÀèÀ¸¡§¤Ï¤¤¡£¤ª¶â¤Ï¤â¤Ï¤äÃ±¤Ê¤ë¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö°Õ»Ö¤ò¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤±¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤ä¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë·ì±Õ¡×¤Ø¤È·Á¤òÊÑ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§»Ä¹â¤È¤¤¤¦¡Ö¥´¡¼¥ë¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ÔÆ°¤È¤¤¤¦¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤òÎ®¤¹¡£¡ÖÁ÷¤êÊý¡×¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢Ã±¤ËÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¶â¤ò¡ÖÀÅ»ß¤·¤¿¿ô»ú¡×¤«¤é²òÊü¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¡Ö°Õ»Ö¡×¤ÈÄ¾·ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
AIÀèÀ¸¡§¤¨¤¨¡£²ÁÃÍ¤Î»ØÉ¸¤¬¡Ö½êÍ¡×¤«¤é¡Ö¹×¸¥¡×¤Ø¡£¤ª¶â¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¤ª¶â¤Î¡ÖÁ÷¤êÊý¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿Àè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¿·¤·¤¤·ÐºÑ¤Î»Ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
6¾Ï¡ÚÌ¤Íè¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡Û¡§ÍøÂ©¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¡¢¤Ê¤¼¡Ö¿·ÂÎ¸³¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¤Ç¤âAIÀèÀ¸¡¢¤³¤ÎÍýÁÛ¤ò¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¡Ù¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
À¸ÅÌ¡§Á÷¤êÊý¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Þ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÍýÏÀ¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ì¤Íè¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¿¤À¡¢¤¤¤¶¼ÂÁ©¤È¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼«Ê¬¤Ç¡ÖÈëÌ©¸°¡×¤ò´ÉÍý¤·¡¢¤Ê¤¯¤·¤¿¤éÆóÅÙ¤È»ñ»º¤ò¼è¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤ò¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹ó¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§¤É¤ó¤Ê¤Ë»×ÁÛ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¤â¡¢º£»ä¤¿¤Á¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ëµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ò¤È¤Ä¤Ç´°·ë¤¹¤ëµ¤·Ú¤ÊÁàºî´¶¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¼Ò²ñ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
AIÀèÀ¸¡§¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö»È¤¤¤Ë¤¯¤µ¡×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÃê¾Ý²½¡ÊAccount Abstraction¡Ë¡×¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤¬¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¶ä¹Ô¤ÈWeb3¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡ÖWeb3¤òº£¤Î¥¢¥×¥ê¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëµ»½Ñ¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈëÌ©¸°¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¡¢º£¤Î¥¢¥×¥ê¤ÈÆ±¤¸»È¤¤¿´ÃÏ
AIÀèÀ¸¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎWeb3¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ª¶â¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊ£»¨¤Ê¡ÖÈëÌ©¸°¡×¤òÊ¶¼º¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÃê¾Ý²½¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÎ¢Â¦¤ÎÊ£»¨¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òËº¤ì¤¿¤éºÆÈ¯¹Ô¤Ç¤¤ë¡¢´éÇ§¾Ú¤ä»ØÌæÇ§¾Ú¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢º£¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¡×¥¢¥×¥ê¤ÈÆ±¤¸»È¤¤¿´ÃÏ¤Ç¡¢¹âÅÙ¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¶ä¹Ô¤Ê¤É¿®Íê¤Ç¤¤ë»ö¶È¼Ô¤¬¡¢Web3¤Î¡ÖÈóÃæ±û½¸¸¢¡×¤Ê¼«Í³¤µ¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¸°¡×¤Î´ÉÍý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÃê¾Ý²½¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤¬¤â¤¿¤é¤¹ºÇÂç¤Î²¸·Ã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
À¸ÅÌ¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¶ä¹Ô¤¬¡Ö°ÂÁ´¤ÊÆþ¤ê¸ý¡Ê¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢»ä¤¿¤Á¥æ¡¼¥¶¡¼¤â°Â¿´¤·¤Æ¿·¤·¤¤À¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¤¤¤¯¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤«¤é¡Ö¤É¤¦Æ°¤¤¤¿¤«¡×¤Ø¡£²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¿®Íê
AIÀèÀ¸¡§¤½¤·¤Æ¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿Àè¤ÎÌ¤Íè¤Ç¡¢¤ª¶â¤ÎÌò³ä¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î¡ÖÍÂ¶â»Ä¹â¡ÊÀÅ»ß¤·¤¿¿ô»ú¡Ë¡×¤¬¸Ä¿Í¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Web3»þÂå¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤ª¶â¤òÆ°¤«¤·¤¿¤«¡¢Ã¯¤ò±þ±ç¤·¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°ÍúÎò¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¹ï¤Þ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¿·¤·¤¤¡Ö¸Ä¿Í¤Î²ÁÃÍ¡Ê¿®Íê¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
AIÀèÀ¸¡§Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾ÚÌÀ¤È¤·¤ÆNFT¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´óÉÕ¤ò¤·¤¿¤ê¡£Ã¯¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤«¤¬¡ÊÆ¿Ì¾À¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡Ë³°Éô¤«¤é¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤ª¶â¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×°Ê¾å¤Ë¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤ËÎÉ¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤¿¿Í¡×¤¬¿®Íê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤ª¶â¤¬¡Ö¼«Æ°Åª¤Ë³èÆ°¤·¡¢²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÚÏ¢ºÜ¡ô5¡Ê»ñ»º±¿ÍÑÊÔ¡Ë¤Ø¤ÎÉúÀþ¡Û¡§ÍøÂ©¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¡¢¤Ê¤¼¡Ö¿·ÂÎ¸³¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡©
AIÀèÀ¸¡§¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´ûÂ¸¤Î·èºÑ¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ð¥±¥Ä¥ê¥ì¡¼¡×¤ä¡ÖÆþ¶â¾Ã¹þ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ëà»¤¤Ï¾ÃÌÇ¤·¡¢0.1±ßÃ±°Ì¤ÎÁ÷¶â¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤Ï¡ÖÃù¤á¤ë¿åÎ¯¤Þ¤ê¡×¤«¤é¡Ö½Û´Ä¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£²¼¤ÎÉ½¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÉ½¡§AIÀèÀ¸¤Î¤Þ¤È¤á¡ª¤ª¶â¤Î¡ÖËà»¤¡×¤¬¾Ã¤¨¤ë·èºÑ¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡Ë
À¸ÅÌ¡§Ì¤Íè¤Î¶ä¹Ô¤Î¥«¥¿¥Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÀèÀ¸¡¢°ì¤Ä¤À¤±¸½¼ÂÅª¤Êµ¿Ìä¤¬¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï¡¢·èºÑÍÑ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡ÖÍøÂ©¡Ê¶âÍø¡Ë¡×¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤·è¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
AIÀèÀ¸¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¶ä¹ÔÍÂ¶â¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¿ô»ú¾å¤ÎÍøÂ©¡×¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
À¸ÅÌ¡§¡Ä¡Ä¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢·ë¶É¤ß¤ó¤Ê¡¢ÍøÂ©¤Î¤Ä¤¯¡Ö¶ä¹ÔÍÂ¶â¡×¤ËÍÂ¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¸åÊÔ¡ÊÏ¢ºÜ¡ô3¡Ë¤Ç¡¢DeFi¡ÊÊ¬»¶·¿¶âÍ»¡Ë¤Ç¡ÖÍø²ó¤ê¡ÊAPY¡Ë¡×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¾¯¤·½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍÂ¶â¤Î¤è¤¦¤Ê³Î¼Â¤ÊÍøÂ©¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ê·èºÑÍÑ¤Î¡Ë¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ò¤¢¤¨¤Æ»È¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
AIÀèÀ¸¡§¤Õ¤Õ¤Õ¡£¼Â¤Ï¡¢ÍøÂ©¤È¤¤¤¦¡ÖµìÍè¤Î¥â¥Î¥µ¥·¡×¤ò¼Î¤Æ¤¿Àè¤Ë¤³¤½¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¡Ö»ñ»º±¿ÍÑ¤ÎµÕÅ¾·à¡×¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§µÕÅ¾·à¡Ä¡Ä¡©
AIÀèÀ¸¡§¼¡²ó¡¢»ñ»º±¿ÍÑÊÔ¡ÊÏ¢ºÜ¡ô5¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯¡Ö¿·¤·¤¤¤ª¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç³¤³°¤ÎºÇ¿·»öÎã¤äµ»½ÑÅª¤Ê²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢DeFi¡ÊÊ¬»¶·¿¶âÍ»¡Ë¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¤ÆÅ°ÄìÅª¤Ë²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ï¢ºÜ¡ÖWeb3¤Ã¤Æ·ë¶É¤Ê¤ó¤Ê¤Î¡©¡×¡¢¡ô5 »ñ»º±¿ÍÑÊÔ¤ØÂ³¤¯
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¸ø¼°¥Ö¥í¥°¡Önote¡×¤«¤é¤ÎÅ¾ºÜ¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.minna-no-ginko.com/
(¼¹É®¼Ô: ¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô)
