余計なものを一切入れない国産小麦100%のプレッツェル ヴァイスビア（ドイツビール）の相棒といえばソーセージ！ ですが、実はプレッツェルも外せない存在です。約20年前、ヴァイスビアイベントを通じて『ショーマッカー』と出会い、その実力に心底魅了されました。 『ショーマッカー』は東急線大岡山駅から徒歩5分、住宅街の一角に佇むドイツパン専門店です。ドイツ北西部の本店か