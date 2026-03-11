余計なものを一切入れない国産小麦100%のプレッツェル

ヴァイスビア（ドイツビール）の相棒といえばソーセージ！ ですが、実はプレッツェルも外せない存在です。約20年前、ヴァイスビアイベントを通じて『ショーマッカー』と出会い、その実力に心底魅了されました。

『ショーマッカー』は東急線大岡山駅から徒歩5分、住宅街の一角に佇むドイツパン専門店です。ドイツ北西部の本店から日本で唯一、暖簾分けされた正式なパートナー店。本店から譲り受けたサワー種（天然酵母）を用いてライ麦を醸し、砂糖・卵・牛乳を使わない本格製法を徹底しています。偶然にも大岡山はドイツ人居住率が高いこともあり、創業以来、日独双方のファンに愛され続けています。

能ある鷹は爪を隠す。飾ることなく地に足のついたドイツ職人譲りの堅実な営業で、大岡山では大人気の『ショーマッカー』。早いときは開店2時間で全商品が売り切れることも。

ショーマッカー本店発行のディプロマを掲げる店主の清水さん。手にするのは技術をしっかりと継承していることを認められた大事な証

出会いはヴァイスビアとともに

筆者がショーマッカーと出会ったのは、日本での輸入ビール・地ビール文化が黎明期だった約20年前。ヴァイスビアイベントで店主・清水氏が持参したプレッツェルと、ドイツパンに衝撃を受けました。サワー種と国産小麦によるねっちり食感と、ふくよかに広がる酸味と甘みに虜になったことを覚えています。東急目黒線ユーザーになって再訪するようになり、今ではすっかり生活圏の“頼れるパン屋”になりました。

「プレッツェル」250円（税込）。ややハードな歯触りともっちりした噛み応えの絶妙なコントラストはビールとの相性バツグン！

ドイツパンのイメージは酸っぱくて硬い――。これはサワー種に含まれる乳酸菌・酢酸菌が自然に生み出す保存性の賜物。『ショーマッカー』では本店にならってBIO（ドイツのオーガニック認証基準）素材も取り入れているため、“安心できる食事パン”と言えます。そして硬さも酸味もマイルドで、噛むほどに旨味がじんわりと広がります。シンプルなライ麦パンは食卓の万能選手で、毎日でも飽きのこない味わいです。

「ヴァルヌス」250円（税込）

もうひとつの推しは「ヴァルヌス」。ドイツ産無農薬ライ麦100%！ クルミの香ばしさとレーズンの甘酸っぱさがライ麦の酸味とベストマッチしたパンです。

初めての方には、プライスカードに記載の“ライ麦比率”がとても参考になります。まずはメアコンブロートやパーティクランツ（いずれもライ麦30％前後）から入り、徐々に高比率のパンへ進むと、ドイツパンの奥深さを実感できます。

なお、プレッツェルのみ国産小麦100％。少し変化球を試すなら、ドイツ産古代小麦100%のディンケルブロートもおすすめです。

ディンケルブロートはハーフサイズ550円（税込）もあり。会計時にその場でスライスもしてくれます

素材と酵母の滋味深さが魅力の『ショーマッカー』はビールにも合い、食卓を豊かにしてくれる本格ドイツパンの名店。大岡山で本場仕込みの味をぜひ体験してみてください。

(撮影・文◎クワハラすえぞう)

●SHOP INFO

ショーマッカー（Schomaker）

住：東京都大田区北千束1-59-10（大岡山駅北口から徒歩5分）

TEL：03-3727-5201

営：9:00～18:00

休：月曜

http://www.schomaker.jp/index.html

●著者プロフィール

クワハラすえぞう

副業で間借りカレー店を6年運営していた普通の会社員（勤務先から承諾済み）。週末は新大久保「イスラム横丁」の徘徊率が高い。最近は麹甘酒の魅力に目覚め、甘酒の飲み比べと甘酒プリン作りに夢中。フードアナリスト2級。 https://x.com/currygenom