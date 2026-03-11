ホルムズ海峡に漂う戦雲が韓国の家電業界を揺さぶっている。単純に原油価格とドルが上がったのではない。「産業のビタミン」と呼ばれるアルミニウムや硫黄など基礎素材の価格もともに高騰した。韓国企業の製造コスト負担も大きくなっている。米国・イスラエルとイランの戦争が呼んだバタフライ効果だ。トレーディングエコノミクスによると、9日のロンドン金属取引所（LME）の3カ月物アルミニウム先物価格は1トン当たり3385．5ドル