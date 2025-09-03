タスク管理が苦手な人は、なぜ苦手なのか。特性のある人の就労を支援し、自身も発達障害と付き合うキズキの林田絵美氏は「そもそも『何を管理すべきか』『誰に相談したらよいのか』などが明確になっていないことが多い。そんな人こそ生成AIの力を借りるといい」という――。※本稿は、林田絵美『自分に合った「働く」が見つかる 発達障害の人のための自分攻略法』（彩図社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／takasuu