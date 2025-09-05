幸せに働くためにはどんなことに気を付ければいいか。著作家の勝木健太さんは「他者から良い評価を与えられてきた人ほどモヤモヤ悩んでしまうことがある。大事なのは人生の重心を他者ではなく自分に置くことだ」という――。※本稿は、勝木健太『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』（ダイヤモンド社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kazuma seki※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kazuma