image: デカトロンディストリビューションジャポン株式会社 宇宙服といえば、白くてモコモコ、着るのに30分かかって、体重は100kgオーバー…それも過去となっていくようです。フランス発のスポーツ用品チェーン「デカトロン（DECATHLON）」を中心に作られた宇宙服が、そのイメージをひっくり返しにかかっています。デカトロンといえば、日本ではアウトドア用品やスポーツウェアが安く手に入