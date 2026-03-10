タレントの指原莉乃が、候補生の感動的なスピーチに涙を流すシーンがあった。【映像】指原が泣いた美人練習生のスピーチ3月10日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第3話が放送された。課題曲『UNFORGIVEN』を披露したＡチームのメンバーは、HIORI（津波古妃織・18）、HONOKA.K（黒川穂香・20）、HONOKA.M（森穂乃香・16）、そしてRINKA（荒武凜香・21）の4名。最後HIORIが審査員に向かって手を挙げ、チームメイトの素晴らし