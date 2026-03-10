タレントの指原莉乃が、候補生の感動的なスピーチに涙を流すシーンがあった。

【映像】指原が泣いた美人練習生のスピーチ

3月10日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第3話が放送された。

課題曲『UNFORGIVEN』を披露したＡチームのメンバーは、HIORI（津波古妃織・18）、HONOKA.K（黒川穂香・20）、HONOKA.M（森穂乃香・16）、そしてRINKA（荒武凜香・21）の4名。最後HIORIが審査員に向かって手を挙げ、チームメイトの素晴らしさを力説、「私がここまで成長できたのは、Ａチームのおかげで」と涙でスピーチをした。

この様子に指原は涙を拭いながら「泣けました」というと、ヒコロヒーは「ずっと泣いてたね」とコメント。

指原は「私はHIORIの人柄にね」と語り、「一人が最初に褒められたじゃないですか、HIORIちゃんが。なんだけど多分心のどっかでモヤモヤしてる部分が多分HIORIちゃんはあって、心から喜べるかって言われたら『みんなの支えがあって成長できた自分』っていう気持ちがあるんだろうなと思って、それが凄く伝わるコメントで泣けましたね」と絶賛した。

また、審査で残るのは4人という事実に触れ「一人一人のコメントの方向性が違うのも、胸が苦しくなる瞬間がありましたね」というと、ヒコロヒーも「諦めるようなことを匂わす子も出てきたりして、グッときましたけど」と語っていた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。