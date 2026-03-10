富山市の国道で親子2人が死亡した事故で、逮捕された男が140キロを越える速度で交差点に進入したとみられることがわかりました。危険運転致死の疑いで逮捕・送検されたのは、富山県舟橋村の会社員・杉林凌容疑者（26）です。警察によりますと、杉林容疑者は今月7日の早朝、富山市の国道8号で、赤信号を無視して交差点に進入。軽乗用車と衝突し、運転していた上田絵莉加さん（38）と息子の壮芽さん（14）を死亡させた疑いがもたれて