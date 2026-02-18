今日18日(水)、北陸地方で「春一番」が吹きました。全国で今シーズン初めてです。北陸地方で「春一番」今日18日(水)は、低気圧が日本海にあって、発達しながら東北東へ進んでいます。このため、北陸地方ではやや強い南よりの風が吹きました。 午後0時30分までの最高気温は、新潟市で10.6℃と昨日17日(火) より 4.6度高くなっています。北陸地方では前日より3℃から4℃くらい気温が高くなっている所が多くなっています。気圧配置や