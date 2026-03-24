春になり、富山湾に押し寄せ、今年も旬を迎えたホタルイカ。富山県農林水産総合技術センター・水産研究所が2月に発表した漁況見通しによれば、今年は例年よりも多く来遊する見込みだという。そんななか、Xではホタルイカの食べ方をめぐって物議を醸していることが--。《今日はホタルイカの天ぷら。噛んだ瞬間、旨味爆発。これが富山の春の幸せ》3月20日、ホタルイカの天ぷらの写真を添え、Xでこう投稿したのは富山市観光協会の公式