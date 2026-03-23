「急加速して追い抜かれた」まだ冬の寒さが残っていた３月７日早朝５時半――富山県富山市八町の国道８号交差点で乗用車と軽自動車が衝突する事故が起きた。上田絵莉加さん（38）と上田壮芽くん（14）親子の命を奪い、危険運転致死の疑いで逮捕されたのは、法定速度の２倍以上の猛スピードで交差点に突っ込んできた赤いシビックの運転手、杉林凌容疑者（26）だった。「事故当日は激しい雨が降っており、路面はスリップしやすい状態