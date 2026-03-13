和牛バーガーで人気の「SHOGUN BURGER」が、2026年3月15日（日）から、新商品「BIG SHOCK（ビッグショック）」を期間限定販売する。【画像】SHOGUN BURGERの商品をもっと見る2017年、富山県富山市・総曲輪に1号店をオープンした「SHOGUN BURGER」。看板メニューの和牛バーガーは、立ち上げからわずか5年で、世界最大級のフードスポーツの祭典「World Food Championships」で世界6位を受賞した。現在は、アジア・ヨーロッパ・中東に