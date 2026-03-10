【AFC女子アジアカップ2026】北朝鮮女子代表 1−2 中国女子代表（日本時間3月9日／ウェスタン・シドニー・スタジアム）【映像】「足裏タックル」が膝直撃…（VAR確認あり）衝撃的な危険タックルと、その後のジャッジが大きな波紋を呼んでいる。オーストラリアで開催されているAFC女子アジアカップ2026のグループB第3節で、北朝鮮女子代表と中国女子代表が激突。両チーム合わせて8枚ものイエローカードが飛び交う激しいライバル