【AFC女子アジアカップ2026】北朝鮮女子代表 1−2 中国女子代表（日本時間3月9日／ウェスタン・シドニー・スタジアム）

【映像】「足裏タックル」が膝直撃…（VAR確認あり）

衝撃的な危険タックルと、その後のジャッジが大きな波紋を呼んでいる。

オーストラリアで開催されているAFC女子アジアカップ2026のグループB第3節で、北朝鮮女子代表と中国女子代表が激突。両チーム合わせて8枚ものイエローカードが飛び交う激しいライバル対決となったが、最も物議を醸しているのが開始わずか3分のワンシーンだ。

ルーズボールの競り合いで、北朝鮮のMFキム・ソンギョンが右足の足裏を見せながらチャレンジ。これが中国のFWシャオ・ジーキンの右膝付近にまともにヒットした。

危険なプレーにスタジアムが騒然する中、レッドカードの可能性があるとしてVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）が介入し、主審はオンフィールドレビュー（OFR）で映像をチェック。しかし、確認の末に主審がキム・ソンギョンに対して提示したのは、レッドカードではなくイエローカードだった。

「膝が壊れてもおかしくない」の声も

この判定に対し、中国メディア『直播吧』の速報記事やシーン描写記事のコメント欄には、ファンからの怒りの声が殺到。「スパイクのスタッドが見えてるぞ！」「膝を蹴ったぞ」「最悪だ…主審とVARはレッドカードを見逃した」「信じられない判定」「レッドカードだろ？」「間違いなくレッドカードに値する」「恐ろしい」「膝が壊れてもおかしくない」「膝の高さまで足裏を上げてレッドカードじゃないなんて…」「審判は何を見ているのか」など、危険なプレーと判定に対する非難が相次いだ。

なお、試合は最終的に中国代表が2−1で北朝鮮代表を撃破し、グループ1位通過を決定。この結果、中国代表はベスト8でグループCの2位チーム（まだ未確定）、敗れてグループ2位通過となった北朝鮮代表は、準々決勝でいきなり開催国にして優勝候補のオーストラリア代表と激突することになった。

一方、グループCに属するなでしこジャパン（日本女子代表）はすでに2連勝を飾っており、グループ1位通過が濃厚。3月10日の18時からグループ第3節でベトナム代表と対戦する。中国、北朝鮮とは決勝トーナメントの山が異なるため、順調に勝ち進めば決勝まで両国と当たることはない。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

