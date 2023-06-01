「Snow Man」の佐久間大介（33）が9日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。デビュー前、長かった下積み時代を語った。佐久間は2005年に事務所に入所、2009年には9人組のMis Snow Manのメンバーになり、2012年からSnow Manとして活動した。2019年に新たなメンバー3人が加入、2020年1月に9人体制でデビューをした。佐久間は「事務所の人に“お前らデビューできないから”って言われていて」と明かし「