「1万部でヒット」と言われる写真集業界で、5万部超えが続出――。21日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30〜)で特集されたのは「猫写真集」。佐久間大介と日村勇紀が、その魅力にハマっていった。(左から)佐久間大介、日村勇紀近年は猫本専門店も続々と誕生しており、写真集業界では「1万部でヒット」といわれる中、5万部超えの猫写真集が次々と登場するなど、その人気は