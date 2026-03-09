【「はじまりのピカチュウ」各種 受注販売】 受注期間：3月10日10時～3月17日16時59分 ポケモンは、「ぬいぐるみ はじまりのピカチュウ」と「マスコット はじまりのピカチュウ」の受注販売をポケモンセンターオンラインにて3月10日10時から3月17日16時59分まで実施する。 「はじまりのピカチュウ」は、「ポケットモンスター」シリーズ30周年を記念して発売された、「