ニッポン放送では、9日に「オールナイトニッポン」「オールナイトニッポン0(ZERO)」「オールナイトニッポンX(クロス)」「オールナイトニッポンGOLD」などの、オールナイトニッポンブランドの2026年度パーソナリティーを担当するラインナップ発表記者会見を実施。『松田好花のオールナイトニッポンX』（毎週木曜深0：00）の枠を、日向坂46・正源司陽子が担当する。【動画】日向坂46正源司陽子、木曜ANNX新パーソナリティ就任