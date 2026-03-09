BTSのニューアルバム『ARIRANG』（韓国発売日：3月20日）のリリースに合わせ、Netflixが3月21日に世界同時ライブ配信する『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』の新たな予告動画が公開された。まるでBTSメンバーと一緒にいるかのような感覚を味わえる内容が、ファンの注目を集めている。 【動画】BTSメンバーとソファでライブ鑑賞！／メンバー揃ってのカムバックライブ予告動画が次々公開（4本