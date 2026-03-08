◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）ＷＢＣ１次ラウンドのオーストラリア戦に臨む日本のスタメンが発表された。この日の１２時から行われた試合で韓国が台湾に敗れたため、日本は既に準々決勝進出を決めているが、勝てば１位突破が確定する。７回コールド勝ちした６日の台湾戦、逆転勝ちを収めた７日の韓国戦に続き、大谷翔平投手（ドジャース）は３戦連続で定位置の１番に座った。この天覧試