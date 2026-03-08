アルコール性認知症とは？メディカルドック監修医がアルコール性認知症の症状や特徴・原因などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「アルコール性認知症」になりやすい人の特徴はご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：秋谷 進（東京西徳洲会病院小児医療センター） 1999年、金沢医科大学卒業。金沢医科大学研修医を