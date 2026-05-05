『名探偵コナン』の劇場版シリーズ最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の興行収入が100億円を突破した。【画像】コナンでも灰原哀でもない…『名探偵コナン』人気投票で“圧倒的1位”になったキャラクターを見る日本の映画産業にとって、4月中旬から5月上旬のゴールデンウィークにかけては『名探偵コナン』の季節だ。そのように定着してずいぶん経つ。この時期になると、「スクリーン数を占有されてしまうから、他に観た