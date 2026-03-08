俳優の北川景子（39）が8日、自身のXを更新。わが子へ手作りしたぬいぐるみを披露した。【写真】「クオリティすごい」北川景子がわが子へ手作りした“シマエナガ”のぬいぐるみハンドメイド好きが高じて、昨年8月から隔月刊手芸雑誌『COTTON TIME』で連載を担当している北川。この日の投稿では、「シマエナガが大好きな子どもたちに作りました！」と、キットを使って手作りしたかわいらしいシマエナガのぬいぐるみを披露した。