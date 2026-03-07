開催：2026.3.7会場：東京ドーム結果：[日本] 8 - 6 [韓国]WBCの試合が7日に行われ、東京ドームで日本と韓国が対戦した。日本の先発投手は菊池 雄星、対する韓国の先発投手はコ・ヨンピョで試合は開始した。1回表、3番 イ・ジョンフ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットで韓国得点 JPN 0-1 KOR、6番 ムン・ボギョン 3球目を打って左中間へのタイムリーツーベースヒットで韓国得点 J