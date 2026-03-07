開催：2026.3.7

会場：東京ドーム

結果：[日本] 8 - 6 [韓国]

WBCの試合が7日に行われ、東京ドームで日本と韓国が対戦した。

日本の先発投手は菊池 雄星、対する韓国の先発投手はコ・ヨンピョで試合は開始した。

1回表、3番 イ・ジョンフ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットで韓国得点 JPN 0-1 KOR、6番 ムン・ボギョン 3球目を打って左中間へのタイムリーツーベースヒットで韓国得点 JPN 0-3 KOR

1回裏、3番 鈴木 誠也 6球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランで日本得点 JPN 2-3 KOR

3回裏、1番 大谷 翔平 3球目を打って右中間スタンドへのホームランで日本得点 JPN 3-3 KOR、3番 鈴木 誠也 3球目を打って左中間スタンドへのホームランで日本得点 JPN 4-3 KOR、4番 吉田 正尚 2球目を打ってライトスタンドへのホームランで日本得点 JPN 5-3 KOR

4回表、9番 キム・ヘソン 5球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランで韓国得点 JPN 5-5 KOR

7回裏、3番 鈴木 誠也 カウント3-1から押し出しの四球で日本得点 JPN 6-5 KOR、4番 吉田 正尚 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットで日本得点 JPN 8-5 KOR

8回表、7番 キム・ジュウォン 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットで韓国得点 JPN 8-6 KOR

試合は8対6で日本の勝利となった。

この試合の勝ち投手は日本の種市 篤暉で、ここまで1勝0敗0S。負け投手は韓国のパク・ヨンヒョンで、ここまで0勝1敗0S。日本の大勢にセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-07 22:18:13 更新