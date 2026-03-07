「脂をたっぷり食べて、30kg痩せる」――。そんな常識破りのメソッドでSNSを席巻し、累計10万部を超えるベストセラーとなった「金森式」。提唱者の金森重樹氏は、わずか2か月で90kgから57kgという驚異の減量を成し遂げ、心身ともに劇的な変貌を遂げた。一見、過激にも思える「断糖高脂質」という選択。だが、その根底にあるのは、東大卒のビジネスプロデューサーが膨大な論文から導き出した「人類学」という緻密なロジックだった