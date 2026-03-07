きのう夜、川崎市で男性が男に突然襲われ、現金およそ700万円が入ったバッグを奪われました。警察は強盗傷害事件として逃げた男の行方を追っています。【映像】約700万円が奪われる強盗傷害事件が起きた川崎市きのう午後11時すぎ、川崎市宮前区で「かばんを取られて殴られた」と被害者の同僚の男性から110番通報がありました。警察によりますと、45歳の男性が男に棒のようなもので頭などを殴られ、現金およそ700万円が入った