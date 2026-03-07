アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』（公開中）の約5分にわたる本編の冒頭映像が6日、解禁された。あわせて、アジア各地域での劇場上映と、本作のキャストによる「もっとみんなで大炎上！『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』副音声上映」が発表された。【画像】銀魂らしさ全開！公開された本編映像カット映像は、暗闇の中燃えるような朱色に満ちた不夜城――華やかさと哀しみが同居する、太陽が昇らない地