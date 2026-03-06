ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）が6日に公式Youtubeチャンネルで生配信を行い、大谷翔平投手（31＝ドジャース）の満塁ホームランに大興奮した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は台湾と対戦した。2回1死満塁で打席が回ってきた大谷だったが、衝撃の満塁ホームラン。超満員の球場からは地鳴りのような声援が起き