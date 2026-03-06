WBC開幕戦で死球ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のプールCが5日、東京ドームで開幕。開幕戦では、2024年プレミア12王者の台湾が敗れる波乱の幕開けとなった。さらに台湾主将の陳傑憲が左手付近に死球を受けて途中交代。6日の試合前に骨折したことを明かした。5日のオーストラリア戦の6回。相手の投球が陳傑憲の左手付近を直撃した。苦悶の表情を見せるとしゃがみ込んだ。トレーナーとともにベンチに下がり、そのま