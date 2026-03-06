きょう正午すぎ、茨城県のひたちなか海浜鉄道湊線の車両と軽乗用車が踏切で接触しました。けが人はいませんでした。警察によりますと、きょう午後0時10分ごろ、茨城県ひたちなか市のひたちなか海浜鉄道湊線の踏切で、83歳の女性が運転する軽乗用車が立ち往生し、走ってきた気動車と接触しました。軽乗用車のエンジンが止まってしまったということですが、気動車との接触時には女性は車の外に避難していたため無事だったということ