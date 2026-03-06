WBCが東京ドームで開幕野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。日本代表「侍ジャパン」と同じプールCのオーストラリア（豪州）には、前回大会で大谷翔平（ドジャース）から三振を奪った右腕がいる。対戦を自ら全球解説したSNS動画が380万回表示を超える大バズり。今大会で新たな思い出を持ち帰ろうとチャンスをうかがっている。2023年3月12日、東京ドームで一躍時の人となった。0-7と日