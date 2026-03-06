WBCが東京ドームで開幕

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。日本代表「侍ジャパン」と同じプールCのオーストラリア（豪州）には、前回大会で大谷翔平（ドジャース）から三振を奪った右腕がいる。対戦を自ら全球解説したSNS動画が380万回表示を超える大バズり。今大会で新たな思い出を持ち帰ろうとチャンスをうかがっている。

2023年3月12日、東京ドームで一躍時の人となった。0-7と日本に大差をつけられた6回。3番・大谷から始まる場面でマウンドを託されたのがトッド・バンスティールセンだ。6球目のフォーシームで空振り三振に。大会後にはX（旧ツイッター）に投球時の心境を1球1球振り返る解説動画を投稿し、現在380万回表示を超える反響を呼んだ。その時の記念ボールはシドニーの実家に大事に飾られた。

3年ぶりに大谷と対面するチャンス。バンスティールセンはある計画を企てた。「母にボールを持ってきてくれないか頼んだんだ。ショウヘイに出くわした時に『ちょっと、もしよかったらこのボールにサインしてもらえないですか？』って聞いてみようと。彼は見つけるのがとても難しい選手だけど、どこかで見つけることができたら、非常に丁寧に頼んでみるつもりだ」。ニヤリと打ち明けた。

米マイナーで7年プレー。メキシコやベネズエラでも腕を振ったプロ17年の大ベテランだ。豪州リーグABLの通算最多セーブ記録も持つ実力者。再び大谷から三振を奪って2つ目の記念ボールを持ち帰る可能性もあるのでは……。そう尋ねると「もしかしたらね。でもまたやったら君は僕のこと好きじゃなくなるかも。だから『サインくれたら打たせてあげるよ』ってのはどうだろう」とジョークを飛ばした。

「あれから彼は数多くの素晴らしいことを成し遂げた。WBC後にリーグMVP3回だっけ？ ワールドシリーズも2回制覇して……。だから彼の名前があのボールに入ったらとってもクールなことになる。一生大事に保管するよ。でも、そうならなくてもいいんだ。すでに三振のボールがあるからね。サインがなくても僕にとっては同じ価値がある」。その言葉には、畏敬の念が込められていた。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）