【プレミアリーグ第29節】(Tottenham Hotspur Stadium)トッテナム 1-3(前半1-3)クリスタル・パレス<得点者>[ト]ドミニク・ソランケ(34分)[ク]イスマイラ・サール2(40分、45分+7)、ヨルゲン・ストランド・ラーセン(45分+1)<退場>[ト]ミッキー・ファン・デ・フェン(38分)<警告>[ト]Souza(7分)、パペ・マタル・サール(25分)、イブ・ビスマ(82分)[ク]ヨルゲン・ストランド・ラーセン(22分)、ナサニエル・クライン(90