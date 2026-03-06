トッテナムvsクリスタル・パレス 試合記録
【プレミアリーグ第29節】(Tottenham Hotspur Stadium)
トッテナム 1-3(前半1-3)クリスタル・パレス
<得点者>
[ト]ドミニク・ソランケ(34分)
[ク]イスマイラ・サール2(40分、45分+7)、ヨルゲン・ストランド・ラーセン(45分+1)
<退場>
[ト]ミッキー・ファン・デ・フェン(38分)
<警告>
[ト]Souza(7分)、パペ・マタル・サール(25分)、イブ・ビスマ(82分)
[ク]ヨルゲン・ストランド・ラーセン(22分)、ナサニエル・クライン(90分+2)
観衆:60,213人
└鎌田大地はフル出場でパレス逆転勝利に貢献…前半1人退場のトッテナムは泥沼5連敗、降格圏にじり寄る
