【プレミアリーグ第29節】(Tottenham Hotspur Stadium)

トッテナム 1-3(前半1-3)クリスタル・パレス

<得点者>

[ト]ドミニク・ソランケ(34分)

[ク]イスマイラ・サール2(40分、45分+7)、ヨルゲン・ストランド・ラーセン(45分+1)

<退場>

[ト]ミッキー・ファン・デ・フェン(38分)

<警告>

[ト]Souza(7分)、パペ・マタル・サール(25分)、イブ・ビスマ(82分)

[ク]ヨルゲン・ストランド・ラーセン(22分)、ナサニエル・クライン(90分+2)

観衆:60,213人

鎌田大地はフル出場でパレス逆転勝利に貢献…前半1人退場のトッテナムは泥沼5連敗、降格圏にじり寄る