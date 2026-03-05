Snow Man佐久間大介（33）が、5日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。たくさんいる“嫁”について明かした。アニメ声優としても活躍する佐久間は自宅にあるものを聞かれると「僕、嫁がたくさんいまして」と、フィギュアがたくさん並んだ自宅の写真を公開した。そして「フィギュアを飾る棚をいっぱい作りたくて。ここに…みんな嫁なんですけど、僕の」と説明。「アニメキャラクターたち、みんな僕の嫁と言