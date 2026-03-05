一次審査で唯一の歌唱A判定を受けたHONOKAが、プロの視点から厳しく本質を突かれる場面があった。【映像】歌唱トップ合格！元日プ女子の歌声2026年3月3日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話が放送された。ダンスランキング4位、日プ女子出身のHONOKA（黒川穂香・20歳）がボーカル審査に挑んだ。課題曲であるHANAの「Drop」、YOASOBIの「アイドル」、宇多田ヒカルの「Automatic」の3曲メドレーでは、高音を自在に操るパ