一次審査で唯一の歌唱A判定を受けたHONOKAが、プロの視点から厳しく本質を突かれる場面があった。

2026年3月3日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話が放送された。

ダンスランキング4位、日プ女子出身のHONOKA（黒川穂香・20歳）がボーカル審査に挑んだ。課題曲であるHANAの「Drop」、YOASOBIの「アイドル」、宇多田ヒカルの「Automatic」の3曲メドレーでは、高音を自在に操るパワフルな歌唱を見せ、スタジオは「めっちゃいい」と感嘆の声を上げた。

しかし、審査員のジェイ・イン氏は「『アイドル』は3曲の中で一番個性が出ていました。ただ他の2曲は期待していたほどではなく残念でした」と冷静に分析。続けて「今後アーティストとして成長する上で、自分の色という長所を、それぞれの楽曲ごとにどう表現するのか考えるようにしてください」と厳しい課題を提示した。この評価にスタジオにいる指原は「え！？」と大きな声をあげ、「うわ、厳しいな」と指摘に驚いていた。

これを受けたHONOKAは、「どの曲もその曲に合った歌声で歌えるようにならないと、アーティストにはなれない。終わった後にそうやって言われたことでまた、ハッとした。すごい大事なことを習得できたと思います」と、自らの課題を真正面から受け止めていた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。