香港への送金による所得隠しの構図海外情報の調査費名目で香港の口座に送金した資金の一部を還流させ裏金にしていたとして、国税当局が一斉税務調査を実施し、全国計74社に計約30億円の所得隠しを指摘していたことが5日、関係者への取材で分かった。中国人コンサルタントが指南したとみられるが既に出国したという。関係者によると、所得隠しを指摘されたのは、東京都の給食事業会社や大阪市の飲食店経営会社など。手口は、各