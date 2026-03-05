パスタ専門店「ジョリーパスタ」は3月5日より、春の訪れを感じる春色のスープパスタ「〜スープパスタ〜 エビの明太子クリームスープ」販売している。ジョリーパスタ「〜スープパスタ〜 エビの明太子クリームスープ」「〜スープパスタ〜 エビの明太子クリームスープ」は、明太子の旨みが溶け込んだクリームスープにたっぷりの魚介を合わせた、濃厚でクリーミーな味わいのパスタ。有頭エビやむきエビ、ホタテ、小柱、アサリ、ベーコ