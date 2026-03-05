ジョリーパスタ、春色の「〜スープパスタ〜 エビの明太子クリームスープ」を発売
パスタ専門店「ジョリーパスタ」は3月5日より、春の訪れを感じる春色のスープパスタ「〜スープパスタ〜 エビの明太子クリームスープ」販売している。
ジョリーパスタ「〜スープパスタ〜 エビの明太子クリームスープ」
「〜スープパスタ〜 エビの明太子クリームスープ」は、明太子の旨みが溶け込んだクリームスープにたっぷりの魚介を合わせた、濃厚でクリーミーな味わいのパスタ。有頭エビやむきエビ、ホタテ、小柱、アサリ、ベーコンといったたっぷりの具材と明太子ソース、バター、カイワレ、刻み海苔のトッピングで、彩り豊かな“春”らしい色合いの一品となっている。価格は1,419円。
ジョリーパスタ「〜スープパスタ〜 瀬戸内産牡蠣のクリームスープ」
また、同時に、牡蠣の旨みが溶け込んだクリームスープに、肉厚でジューシーな瀬戸内産牡蠣、キャベツ、ほうれん草、パプリカ、ベーコン、しめじを合わせた「〜スープパスタ〜 瀬戸内産牡蠣のクリームスープ」もラインアップ。別添えの西洋わさびを加えると、上品で爽やかな味わいに変化する。価格は1,529円。
ジョリーパスタ「〜スープパスタ〜 エビの明太子クリームスープ」
「〜スープパスタ〜 エビの明太子クリームスープ」は、明太子の旨みが溶け込んだクリームスープにたっぷりの魚介を合わせた、濃厚でクリーミーな味わいのパスタ。有頭エビやむきエビ、ホタテ、小柱、アサリ、ベーコンといったたっぷりの具材と明太子ソース、バター、カイワレ、刻み海苔のトッピングで、彩り豊かな“春”らしい色合いの一品となっている。価格は1,419円。
ジョリーパスタ「〜スープパスタ〜 瀬戸内産牡蠣のクリームスープ」
また、同時に、牡蠣の旨みが溶け込んだクリームスープに、肉厚でジューシーな瀬戸内産牡蠣、キャベツ、ほうれん草、パプリカ、ベーコン、しめじを合わせた「〜スープパスタ〜 瀬戸内産牡蠣のクリームスープ」もラインアップ。別添えの西洋わさびを加えると、上品で爽やかな味わいに変化する。価格は1,529円。