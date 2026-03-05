2026年3月5日(木)は、一年の中でも屈指の強運日です。この日は「大安」「一粒万倍日」「天赦日」「寅の日」という4つの大吉日が重なる！最強開運日。さらに季節の節目「啓蟄」にあたり、眠っていた運気が目覚め、現実が動き出すタイミングでもあります。まさに“運命の再起動日”。金運・仕事運・人生の方向性を大きく動かすチャンスの到来です。それでは、未来を動かし幸運に恵まれるおすすめの過ごし方をご紹介します。○1．一粒