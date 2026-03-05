ILLITのMOKAが現在の輝かしい現在の姿からは想像もつかない、苦難の道のりを明かした。【映像】脱落候補だった当時の映像2026年3月3日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話が放送された。HANAの「Drop」、YOASOBIの「アイドル」、宇多田ヒカルの「Automatic」という3曲メドレー審査を終え、順位発表を前に緊張が高まる中、MOKA（ILLIT）は自身の過酷な過去を振り返った。「私、一次審査の時に、結果が下から5番目だった