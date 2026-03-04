3月3日、2025年4月に「週刊文春」で“略奪不倫”を報じられ、『NHKニュース7』を降板し、1年ほど表舞台から遠ざかっていたNHKの畠山衣美アナウンサーが、金沢放送局に異動すると「デイリー新潮」で報じられた。「畠山アナは2015年入局。熊本から大阪放送局を経て、2023年に東京アナウンス室に異動し、『ニュースウオッチ9』などで活躍しました。2025年4月からは『ニュース7』に移り、将来を期待されていたんですが、2年後輩の既